Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 23:28 — REGNUM Избирательный участок №571 располагался в загоревшемся здании Единого социально-культурного центра в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Об этом 30 июня сообщает ТАСС.

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, все документы, связанные с голосованием по поправкам к Конституции РФ были спасены.

По словам Минаева, если здание окажется непригодным для дальнейшего размещения в нём участка для голосования, то голосование состоится в другом месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании кровли в здании Центра культуры в городе Гусь-Хрустальный. Площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

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