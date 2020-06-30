Нижний Новгород, , 23:13 — REGNUM Семь человек пострадали в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Нижнем Новгороде. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Авария произошла в 19:55 мск на улице Удмуртской. По предварительной информации, водитель автомобиля «Иж Ода» при повороте налево врезался в грузовой автомобиль.

В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и шестеро его пассажиров, в том числе пятеро детей. Все пострадавшие были госпитализированы. Информация об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Кабардино-Балкарии, в результате которого легковой автомобиль упал в горную реку с тремя людьми в салоне.

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