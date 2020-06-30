Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 22:59 — REGNUM Возгорание кровли здания Центра культуры площадью около 800 кв. метров произошло в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 21:16 мск. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия работают 22 человека личного состава и десять единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. В настоящее время происходит наращивание группировки пожарных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре во Владимирском академическом театре драмы, в результате которого пострадал один человек.

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