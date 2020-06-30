Нальчик, , 22:42 — REGNUM Поиски трёх человек, предположительно, упавших в реку на легковом автомобиле, прекращены в Кабардино-Балкарии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В поисково-спасательной операции участвовали 25 спасателей и пожарных на семи единицах техники. Спасатели обследовали около пяти километров прибрежной линии реки Баксан вниз по течению, но никаких следов пропавших найдено не было.

По состоянию на 20.50 мск было принято решение поиски пропавших в Эльбрусском районе прекратить в связи с наступлением тёмного времени суток. Поисково-спасательная операция будет возобновлена в 04:00 мск 1 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении легкового автомобиля в реку Баксан в Эльбрусском районе. Водителю автомобиля удалось выбраться, по его словам, в упавшей с высоты около 40 метров в реку машине находились ещё три пассажира.

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