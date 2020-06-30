Люберцы, Московская область, 30 июня 2020, 22:32 — REGNUM Прокуратура Московской области начала проверку по факту гибели троих подростков в Люберцах, сообщает 30 июня пресс-служба ведомства.
Подтверждено, что внешних признаков насильственной смерти на телах погибших нет.
Тела троих подростков были обнаружены 30 июня правоохранителями на чердаке 23-этажного жилого дома в Люберцах.
На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты.
Установлены ли личности погибших, не сообщается.
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