Тегеран, , 22:23 — REGNUM По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в окрестностях столицы Исламской Республики Иран — Тегеране. Об этом сообщает сегодня, 30 июня, агентство Fars со ссылкой на руководителя столичной скорой помощи Пеймана Сабериана.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в одной из клиник на севере города. По другим данным, взорвались баллоны с кислородом, расположенные в цокольном этаже клиники. Напомним, что кислород — необходимая составляющая для терапии ИВЛ (искусственной вентиляции легких), которая используется при тяжелых случаях COVID-19.

Взрыв кислорода спровоцировал пожар, который перекинулся на верхние этажи здания.

По последним данным, в результате инцидента погибли 13 человек. Ещё шесть получили ранения.