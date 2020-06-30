Курган, , 22:19 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении директора Шуховского полигона твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Полицейскими столицы Зауралья выявлен факт растраты директором полигона денег организации в 2018 году. Сумма ущерба составляет 50 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе УМВД.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата с использованием служебного положения»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Шуховском полигоне недавно произошёл многодневный пожар — горели два гектара бытовых отходов.

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