Москва, , 21:59 — REGNUM Из Химкинского водохранилища взяты пробы для исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что такие меры были предприняты в связи с тем, что в ведомство поступила информация о загрязнении нефтепродуктами Химкинского водохранилища из коллектора ливневой канализации, эксплуатируемой МУП «Химводосток». Взятие проб было организовано совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Пробы брались в зоне отдыха пляж «Левобережный» и в прибрежной зоне Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь».

Управление Роспотребнадзора по Москве обещает сообщить о результатах исследования, когда они станут известны.

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