Москва, , 21:43 — REGNUM Мещанский суд Москвы приговорил бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищениях в «Седьмой студии», но, зачтя время пребывания в СИЗО и под домашним арестом, отпустил ее на свободу. Об этом 30 июня сообщает ТАСС.

Ранее Масляева призналась в содеянном и заключила сделку со следствием.

Обвинение просило приговорить ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Масляева была признана виновной в хищениях при реализации театрального проекта режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа».

По ее словам, «фактически финансирование проекта «Платформа» превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался». Серебренников признал факт обналичивания денег, но заявил, что все обналиченные деньги шли на финансирование проектов.

Ранее суд вынес приговор четырем другим фигурантам дела, трое из них, включая Серебренникова, получили условные сроки с взысканием денежной компенсации, еще одна фигуранта была признана невиновной.