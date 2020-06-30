Тегеран, , 21:12 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл в здании медцентра на севере столицы Ирана, города Тегерана. Об этом 30 июня сообщает агентство ISNA.

По предварительным данным, взрыв с последующим возгоранием произошёл в подвальном помещении медцентра. Предполагается, что в подвале мог взорваться кислородный баллон.

Ряд местных СМИ опубликовал фото и видеокадры с места происшествия, на которых виден столб густого чёрного дыма над зданием медцентра. По данным информагентства Fars, в результате ЧП пострадали три человека, ещё несколько человек могут находиться в здании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве на севере Тегерана.

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