Мадрид, , 20:47 — REGNUM Гражданин России был задержан правоохранителями за подделку лекарств в Испании. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Гражданской гвардии.

Расследование дела о поддельных лекарствах началось в конце 2019 года, после обращения в Гражданскую гвардию мужчины, который рассказал о сотрудничестве с компанией, работавшей с аминокислотами, применяемыми в сельском хозяйстве в качестве кормовых добавок. Мужчина рассказал, что его компаньон резко прекратил с ним работу, заблокировал рабочую почту, и он не может с ним связаться.

В ходе следствия в автономном обществе Астурия был задержан подозреваемый, который организовал у себя дома производство поддельных лекарств из кормовых добавок для животных, разбавляя их дистиллированной водой. При этом товар распространялся под марками реально существующих фармацевтических фирм в качестве лекарственного средства от рака.

Поддельные добавки распространялись в Испании и России, стоимость одной упаковки составляла от 60 до 80 евро. Расследование ведётся и в отношении двух женщин, которые сотрудничали с подозреваемым. Никаких разрешений на производство и распространение так называемых «лекарств» у подозреваемого не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пресечении таможенниками в Узбекистане попытки контрабанды лекарств и медицинских инструментов на сумму 39 тыс. долларов.

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