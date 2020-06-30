Село Хохол, Воронежская область, , 20:11 — REGNUM Пятилетняя девочка госпитализирована с ножевыми ранениями в Хохольском районе Воронежской области 30 июня, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«По предварительным данным, удары ножом ребенку нанесла дома в селе Хохол ее 40-летняя мать. Девочка находится в реанимационном отделении больницы», — уточнил Усов.

Следственные органы возбудили уголовно дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего лица»).

На место происшествия выехал прокурор района Олег Ильинов. Ход расследования уголовного дела взят прокурором района на контроль. Прокуратура также организовала проверку органов и учреждений системы профилактики.