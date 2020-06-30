Ярославль, , 19:57 — REGNUM В Ярославле по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, нарушавшего режим самоизоляции в период наличия у него COVID-19. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Коронавирус

37-летний местный житель заразился коронавирусом. Это было подтверждено тестами. Зная о диагнозе, мужчина ежедневно нарушал режим самоизоляции. Он посещал общественные места, контактировал с коллегами по работе и другими людьми, подвергая их риску заражения.

«Следует отметить, что мужчина имеет высшее медицинское образование и возглавляет одно из ветеринарных учреждений области (государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Ярославская областная ветеринарная лаборатория»)», — сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Уголовное дело по части 1 статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» было возбуждено следственными органами. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

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