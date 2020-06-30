Курск, , 19:56 — REGNUM В Курске 30-летний местный житель подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 19 июня вечером, между 20:00 и 21:00, участковый полицейский пытался задержать нетрезвого курянина на общей кухне одного из многоквартирных домов на улице Республиканской. Мужчина, которому грозила административная ответственность, сопротивлялся и ударил полицейского сковородой на лицу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ведётся следствие.