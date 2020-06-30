Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 19:55 — REGNUM Автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира, упал в горную реку в Кабардино-Балкарии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 18:00 мск в Эльбрусском районе между населёнными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан. Автомобиль ВАЗ-21 093 двигался по федеральной автодороге Прохладный — Баксан — Эльбрус. Водитель, не справившись с управлением, съехал с проезжей части, после чего автомобиль рухнул в ущелье, в реку Баксан с высоты не менее 40 метров.

Водителю автомобиля, 24-летнему местному жителю, удалось выскочить из падающего транспортного средства. В автомобиле, по словам водителя, остались 22-летняя девушка и подростки 14 и 17 лет.

На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, пожарные и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Эльбрусскому району. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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