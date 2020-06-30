Киев, , 19:22 — REGNUM Три станции метро были закрыты после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва в Киеве. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Были закрыты на вход и выход станции метро «Житомирская», «Харьковская» и «Арсенальная» из-за поступления анонимного звонка о минировании. В настоящее время на станциях работают сотрудники экстренных служб, в том числе специалисты-взрывотехники.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после окончания проверки. По словам очевидцев, у входа на станции метро образовалось скопление людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии станции метро «Площадь Льва Толстого» в Киеве после получения сообщения о минировании.

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