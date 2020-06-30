Абуджа, , 19:03 — REGNUM Как минимум 18 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Нигерии. Об этом 30 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла в штате Абия. Пассажирский автобус следовал из города Аба в штате Абия в Оверри в штате Имо. По рассказам очевидцев, автобус двигался по трассе с высокой скоростью, когда у него на ходу оторвалось колесо.

Водитель автобуса потерял управление транспортным средством, после чего автобус перевернулся несколько раз. Точное количество жертв автокатастрофы не называется, в настоящее время правоохранительные органы официально заявили о 18 погибших.

Начато расследование обстоятельств и причин ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в центральной части Нигерии.

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