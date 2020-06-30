, 18:52 — REGNUM Во Владимирской области спасатели запретили эксплуатацию катамарана, который 27 июля сел на мель с пассажирами в городском водохранилище Гусь-Хрустального. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На владельца судна спасатели также составили два административных протокола: за управление маломерным судном с неисправностью и за управление маломерным судном с нарушением норм пассажировместимости. Сумма штрафов составила 20 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на борту катамарана находились 30 человек, включая 12 детей. Никто из них не пострадал — прибывшие спасатели эвакуировали пассажиров, когда получили сообщение о севшем на мель судне. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и пять единиц техники. Сотрудники МЧС отбуксировали катамаран к берегу.

Проверки по данному факту проводят правоохранительные органы, прокуратура и следователи.