Москва, , 19:08 — REGNUM Из пожара в доме на улице Голубинская на севере Москвы спасли шесть человек. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по адресу улица Голубинская, дом 29, корпус 2 поступило 30 июня в 17:14 мск. В 17:46 пожар был локализован, в 17:57 ликвидирован.

Возгорание происходило «в одной из квартир и балконе на 8 этаже 16-ти этажного жилого дома, площадь уточняется, а также на балконе 9-го этажа на площади восемь квадратных метров. С вышележащих этажей было спасено шесть человек», говорится в сообщении.

В главке москвичам напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 29 июня на северо-востоке Москвы произошел пожар в многоквартирном доме, из огня было спасено семь человек. Вечером произошло возгорание в 22-этажном жилом доме, погибли два человека.

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