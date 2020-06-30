Рига, , 18:39 — REGNUM В Олайне на заводе компании Biolar произошел пожар. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) Латвии.

По данным VUGD, пожар, площадь которого составила 550 квадратных метров, произошёл 30 июня на территории цеха покраски и эмали. Перед тушением пожарные обследовали место горения при помощи дронов, оснащённых тепловыми камерами.

Отмечается, что в тушении пожара приняли участие 53 человека, два автокрана, девять автоцистерн и одна машина химической обработки.

На месте ЧП работают специалисты из инспекции по защите окружающей среды.