Мурманск, , 18:32 — REGNUM Мурманская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора Мурманского морского пароходства. Экс-руководителя пароходства обвиняют в невыплате зарплаты и сокрытии денежных средств.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, общая сумма задолженности составила более 22 млн рублей. При этом бывший руководитель пароходства имел реальную возможность оплатить труд работников, однако свою обязанность не исполнил.

«Кроме того, он сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам на общую сумму более 8 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Незаконные действия руководителя фирмы были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Материалы уголовного дела, возбужденного по постановлению прокурора, направлены для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Мурманска.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре задолженность пароходства перед сотрудниками превышала 90 млн рублей. В начале 2020 года пароходство выставило на продажу имущество стоимостью полмиллиарда рублей.