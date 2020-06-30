Норильск, Красноярский край, , 18:09 — REGNUM Архангельске ученые вошли в комиссию по изучению последствий разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета.

«Сотрудники Лаборатории Арктического биомониторинга Андрей Аксенов и Анна Трофимова отобрали пробы воды и почвы, провели анкетирование населения о промыслах, образе жизни и здоровье. Нам предстоит проанализировать отобранные пробы и, исходя из полученных результатов и на основе анализа правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и благополучия человека, подготовить отчетную документацию», — рассказала заведующая лабораторией Татьяна Сорокина.

По итогам экспедиции комиссия подготовит доклад и представит основные выводы об изменении исконной среды обитания коренного населения в результате аварии, а также даст рекомендации по компенсационным мерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего разлилось более 21 тыс. тонн топлива на площади 180 тыс. кв. метров, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В Красноярском крае из-за масштабного разлива дизельного топлива был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела.