Норильск, Красноярский край, 30 июня 2020, 18:09 — REGNUM Архангельске ученые вошли в комиссию по изучению последствий разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета.
По итогам экспедиции комиссия подготовит доклад и представит основные выводы об изменении исконной среды обитания коренного населения в результате аварии, а также даст рекомендации по компенсационным мерам.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего разлилось более 21 тыс. тонн топлива на площади 180 тыс. кв. метров, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В Красноярском крае из-за масштабного разлива дизельного топлива был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела.