Москва, , 17:27 — REGNUM Московский городской суд на 4 месяца смягчил наказание бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении 14 миллиардов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Срок был сокращен с 14 лет колонии до 13 лет 8 месяцев.

Приговор первой инстанции был вынесен в декабре прошлого года Басманным судом Москвы. Помимо заключения, суд взыскал с Кузнецова 14 миллиардов рублей компенсации.

По версии следствия, с 2005 по 2008 годы Кузнецов в составе преступной группы с несколькими должностными лицами правительства области и другими соучастниками похитил у региональных учреждений и организаций более 11 миллиардов рублей.

С 2010 года Кузнецов находился в международном розыске. В начале 2019 года его выдали российским спецслужбам.