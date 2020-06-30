Анкара, , 17:23 — REGNUM По меньшей мере 67 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе операции по борьбе с наркотиками в Турции. Об этом 30 июня сообщает газета Hurriyet.

Операция проводилась в 11 провинциях Турции, её целью стала преступная организация, действующая в Нидерландах, Бельгии, Испании, Италии, Чили, Эквадоре и Бразилии. Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь незаконный оборот наркотических средств на общую сумму 73 млн долларов.

Как пояснил в ходе пресс-конференции министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, это была крупнейшая антинаркотическая операция в истории Турции. В ходе операции были конфискованы несколько объектов недвижимости, принадлежащие преступной группировке, заблокированы активы и банковские счета членов группировки и 16 имеющих к ним отношение компаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте 55 членов преступной группировки, обвиняемых в наркоторговле.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали 55 человек по обвинению в наркоторговле