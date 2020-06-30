Курск, , 17:09 — REGNUM В Курской области с начала 2020 года зарегистрировано два случая ботулизма — тяжёлой интоксикации, вызванной некачественной консервацией продуктов питания. Из-за них пострадали два человека и один человек скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В 2018 и 2019 годах регистрировалось по одному случаю. Случаи ботулизма за последние три года регистрировались в Курске, Советском районе, в Железногорске и Дмитриеве.

В 90% случаев причиной возникновения ботулизма послужило употребление в пищу вяленой рыбы, изготовленной в домашних условиях. Также причиной возникновения ботулизма могут стать и другие пищевые продукты, законсервированные в домашних условиях: мясо, рыба, овощи и грибы, а также копченые в домашних условиях рыба, мясо и сало.