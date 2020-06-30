Москва, , 16:59 — REGNUM Мещанский суд Москвы признал бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву виновной в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренников, сообщает 30 июня ТАСС.

Ранее Масляева призналась в содеянном и заключила сделку со следствием.

Обвинение просило приговорить ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы и, зачтя ей срок нахождения в СИЗО и под домашним арестом, отпустить.

Как сообщало ИА REGNUM, Масляева является одной из фигурантов резонансного дела «Седьмой студии». Ранее она призналась, что принимала участие в ежемесячных хищениях и «обнале» денежных средств по указанию других фигурантов дела о хищении бюджетных средств, выделяемых государством в период 2011—2015 год на продет «Седьмой студии» «Платформа».

26 июня суд вынес приговор четырем другим фигурантам дела. Серебренников и экс-директору «Седьмой студии» Юрий Итин получили по 3 года условно. Бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский — 2 года условно.

Также суд постановил взыскать со всех троих 129 млн рублей ущерба.

Еще одного фигуранта дела, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум признали невиновной. Из приговора следует, что она не знала о преступных действиях Серебренникова.