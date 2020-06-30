Бари, Италия, 30 июня 2020, 16:58 — REGNUM Правоохранительные органы Италии и Албании во вторник, 30 июня, завершили масштабную спецоперацию по задержанию граждан, подозреваемых в причастности к организации международного наркотрафика.
Всего было арестовано 37 человек. Также арестовано имущество на сумму 4 млн евро.
В ходе спецоперации сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить около 3,5 тонн наркотиков (марихуаны, кокаина и гашиша), «рыночная стоимость» которого оценивается в 40 млн евро.