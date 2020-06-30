Обнинск, Калужская область, , 19:57 — REGNUM 57-летний житель Обнинска подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили 30 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 25 июня подозреваемый находился на приёме в здании обнинского городского отделения судебных приставов по поводу неоплаты штрафов за правонарушения в области безопасности дорожного движения. Мужчина был недоволен наложенным взысканием и три раза ударил женщину-пристава, причинив ей телесные повреждения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства инцидента. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По имеющейся информации, подозреваемый называет себя блогером и ведет YouTube-канал, где размещает видео диалогов с сотрудниками правоохранительных органов. За нападение на судебного пристава мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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