Волхов, Ленинградская область, , 17:11 — REGNUM В Ленинградской области шаровая молния во время июньского шторма с грозой попала в здание школы. Причиненный ущерб оценили в 8,4 млн рублей. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Грозное природное явление наблюдалось 19 июня в поселке Свирица Волховского района Ленинградской области во время урагана. Деревянное одноэтажное здание школы было повреждено шаровой молнией.

«Во время урагана оказалась разрушена кровля, повреждены электропроводка и стены здания, разбиты окна, пострадало учебное оборудование», — рассказали в пресс-службе.

На ремонт школы из резервного фонда Ленобласти комитет по финансам согласовал выделение 8 млн 416 тысяч рублей. Сейчас готовится распоряжение о выделении необходимой суммы на ремонт, чтобы к первому сентября школа была готова принять своих учеников.