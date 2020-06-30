Киев, 30 июня 2020, 16:04 — REGNUM Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, подозреваемого в незаконной продаже 500 тонн радиоактивного металлолома, сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в результате незаконных действий государству был нанесён ущерб в размере 2 млн 753 тыс. гривен или свыше $103 тыс.
По информации ГБР, задержанный чиновник возглавляет одно из государственных агентств. Ему уже предъявлено подозрение по статье «незаконное обращение с радиоактивными материалами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чернобыльской зоне отчуждение задержали пятерых туристов-экстремалов. Им грозит штраф в размере около 82 тыс. рублей.
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