Киев, , 16:04 — REGNUM Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, подозреваемого в незаконной продаже 500 тонн радиоактивного металлолома, сообщили 30 июня в пресс-службе ведомства.

«Чиновник, без необходимой лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, реализовал более 510 тыс. килограмм радиоактивно загрязнённого металлолома», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате незаконных действий государству был нанесён ущерб в размере 2 млн 753 тыс. гривен или свыше $103 тыс.

По информации ГБР, задержанный чиновник возглавляет одно из государственных агентств. Ему уже предъявлено подозрение по статье «незаконное обращение с радиоактивными материалами».

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