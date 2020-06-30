Москва, , 15:30 — REGNUM Московский городской суд подтвердил законность приговора бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдуcамаду Гамидову, осужденному на 6,5 за присвоение 41 млн рублей, сообщает 30 июня пресс-служба суда.

«Московский городской суд оставил без изменения наказание, назначенное Гамидову в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Суд также оставил без изменения приговори еще одному фигуранту дела экс-врио заместителя председателя республики Дагестан Раюдину Юсуфову.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2018 года в Дагестане по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны экс-министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов, врио председателя правительства Абдусамад Гамидов и врио вице-премьеры Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев. Всех четверых в тот же день этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».

В сентябре 2019 года Лефортовский суд признал Гамидова и Юсуфова виновными в хищении более 41 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на реконструкцию спецприемника для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, и приговорил их к 6,5 и 5,5 годам колонии общего режима соответственно.