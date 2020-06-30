Курган, , 15:30 — REGNUM Бывший заместитель губернатора Курганской области Роман Ванюков приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф размером 9 млн рублей, сообщает Znak.com из зала суда.

Также наложена конфискация на имущество и денежные средства Романа Ванюкова и его сестры.

Суд признал экс-замгубернатора виновным в получении взяток на сумму 5,17 млн рублей. Ранее следствием было установлено, что будучи директором регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Роман Ванюков курировал деятельность ГКУ «Курганавтодор» и влиял на подряды на ремонт дорог, а также размер так называемого «отката». Как правило, сумма «отката», которую платили бизнесмены Ванюкову, составляла 3−10% от суммы госконтракта.

Напомним, Роман Ванюков был арестован в ноябре 2018 года.

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