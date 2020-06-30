Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга. В ходе стычки в ход пошли газовый баллончик и, предположительно, травматический пистолет. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

О конфликте в полицию сообщил около 19 часов 36-летний водитель автомобиля Opel Astra. Он рассказал о ссоре на дороге с водителем внедорожника Range Rover. Владелец малолитражки применил газовый баллончик. Тогда оппонент достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону легкового автомобиля, а также ударил по стеклу.

«За медицинской помощью по данному факту никто не обращался. В ходе осмотра на «Опеле» были зафиксированы повреждения», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Начата проверка, устанавливается личность водителя внедорожника, применившего оружие, и все обстоятельства инцидента.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», водитель внедорожника пытался объехать пробку по обочине, но его не пропустил водитель «Опеля». Тогда «обочечник» вышел из машины и сломал оппоненту зеркало. Тот применил перцовый баллончиком, после чего нетерпеливый водитель взялся за пистолет.