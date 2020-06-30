Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Вечером, 29 июня, экологические активисты, принадлежащие к движению Extinction Rebellion, сорвали внутренний рейс «Скандинавских авиалиний», организованный между Энгельхольмом и аэропортом Арланда в Стокгольме. Об этом 30 июня сообщила газета Fria Tider.

Прибывшие на место правонарушения полицейские рассказали, что около десяти экологических активистов прибыли на территорию местного аэропорта в Энгельхольме с целью проведения несогласованной с властями акции. Пятеро из них попали на взлетно-посадочную полосу, где один из активистов встал на пути самолета, который должен был вылететь в Стокгольм. Остальные пятеро активистов в данном правонарушении участвовать не стали и остались в здании терминала.

По данным полиции, пятеро активистов, оказавшихся на взлетно-посадочной полосе, купили билеты на рейс, потому они находились на месте происшествия на законных основаниях. Однако попытка помешать взлету самолета является незаконным действием. Кроме того, оставшимся в здании терминала пятерым активистам было предъявлено обвинение в нанесении имущественного ущерба.