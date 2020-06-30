Заветинский район, Ростовская область, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка, тело которого было найдено в реке Джураг-Сал. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 30 июня.

Как полагают следователи, трагедия произошла 27 июня во время семейного отдыха на берегу реки Джураг-Сал в Заветинском районе. Мальчик отплыл на резиновой лодке далеко от берега, спрыгнул в воду и стал тонуть. Спасти ребёнка не удалось. Его тело было обнаружено на следующий день в результате поисковой операции.

В рамках доследственной проверки опрошены очевидцы, родственники погибшего. В ближайшее время станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый случай гибели детей в воде в текущем году.

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