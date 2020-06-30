Ставрополь, , 15:15 — REGNUM Аварийное отключение газа произошло в станице Ессентукской в Предгорном районе Ставрополья. В зоне отключения оказались порядка трех тысяч абонентов, сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе главного управления МЧС по краю.

«В 13:00 поступила информация об аварийном отключении газоснабжения в станице Ессентукской. Причина отключения — утечка газа на подземном газопроводе. Количество абонентов, попадающих под отключение, — около 3000», — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте работает бригада аварийной газовой службы — восемь человек и две единицы техники. Предполагаемое время завершения аварийно-восстановительных работ не уточняется.