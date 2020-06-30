Чебоксары, , 15:03 — REGNUM В Чувашии под уголовное преследование после массовой драки попал 17-летний чебоксарец. Его подозревают в грабеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, драка произошла поздно вечером 23 июня 2020 года во дворе одного из домов в Чебоксарах. Правоохранители установили, что 17-летний горожанин вместе со своими знакомыми вступил в конфликт с тремя ранее незнакомыми мужчинами, ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник с друзьями нанёс им множество ударов руками и ногами.

«После этого подозреваемый, угрожая дальнейшим применением насилия, открыто похитил у 27-летнего пострадавшего 8 тыс. рублей путем перевода их через телефон на счет своего знакомого», — говорится в сообщении.

17-летнего чебоксарца подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж с применением насилия»).

В ведомстве отмечают, что в настоящее время решается вопрос о выделении материалов дела в части нанесения побоев другими участниками драки в органы внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канашском районе Чувашии вынесен приговор 17-летнему парню, которого обвинили в смерти 48-летнего мужчины. Его признали виновным, назначив 6,5 лет отбывания в воспитательной колонии.

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