Норильск, Красноярский край, , 14:51 — REGNUM С места разлива нефтепродуктов в Норильском районе Красноярского края вывезено и складировано 162 тысячи тонн загрязнённого грунта, собрано 33 тысячи кубометров топливно-водяной смеси. Всего заполнено 117 ёмкостей общим объёмом 28 тысяч кубических метров. Специалисты устанавливают дополнительные сорбирующие боны. Сорбентами обработано более 123 км береговой линии. Об этом на заседании Совета безопасности Красноярского края сегодня, 30 июня, сообщил начальник регионального управления МЧС России Игорь Лисин.По словам первого вице-президента — операционного директора ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергея Дяченко, на сегодня собрано более 90% разлитого топлива. Но эти данные будут перепроверяться. Экологический мониторинг будут вести федеральные контролирующие органы и краевое правительство с привлечением экологов.

Глава региона Александр Усс акцентировал внимание на том, что органы власти и компания должны работать сообща.

«Мы должны действовать плечом к плечу. Не все решается за пределами Красноярского края. И думаю, что моя рекомендация и мой намёк вам понятны, — подчеркнул Усс. — Пора понять, что безответственное отношение к окружающей среде, особенно в Арктической зоне, уходит в прошлое. Подходы к ликвидации последствий аварии на Таймыре должны стать поворотным пунктом, который демонстрирует другое, по-настоящему цивилизованное отношение бизнеса к работе с природными ресурсами».

Отметим, что члены правительства в ближайшее время должны дать свою оценку плана реабилитационных работ, проводимых компанией, в том числе опираясь на мнения учёных. Также специалисты подготовят комплексную оценку экологической ситуации в Норильском промышленном районе в целом. Пока же на территории района сохраняется режим ЧС федерального уровня. По данным МЧС, он может быть снят после перекачки топлива из реки.