Москва, , 13:55 — REGNUM Младший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, был признан четвёртым потерпевшим по делу. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.

Теперь в деле четыре потерпевших — это жена, брат и два сына Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

В крови актера нашли большое содержание алкоголя, а также следы кокаина и каннабиноидов.

В данный момент Ефремов находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека»). Также было возбуждено уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков, по которому он проходит свидетелем.