Махачкала, , 14:00 — REGNUM Аварийное отключение газа произошло в Каякентском районе Дагестана из-за утечки на газопроводе. Без газа остались жители сел Каякент и Усемикент, сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«В 10:20 поступила информация о том, что в селе Каякент на межпоселковом газопроводе среднего давления в результате коррозионного повреждения была обнаружена утечка газа на сварном шве. Авария была локализована закрытием задвижки», — сказано в сообщении.

Всего в зону отключения попали 2666 абонентов. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется к 17:00 30 июня.

Отметим, что в селе Каякент проживают более 11 тыс. человек, в Усемикенте — свыше 2 тыс. человек.