Москва, , 13:41 — REGNUM На северо-востоке Москвы отселили часть жильцов дома, расположенного на улице Проходчиков, где произошёл пожар. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа столицы.

«В целях безопасности в настоящее время первый и второй подъезды отселены и полностью отключены от всех коммуникаций», — цитирует информацию пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что угроза обрушения в третьем и четвёртом подъездах отсутствует, люди вернулись в квартиры ещё вчера вечером. Последствия пожара устраняют коммунальные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Москве в жилом доме на улице Проходчиков произошёл хлопок и пожар, пострадали люди.