Прибайкальский район, Бурятия, , 13:39 — REGNUM В Бурятии предстанет перед судом 52-летний мужчина, обвиняемый в ограблении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл 9 мая 2020 года. Обвиняемый ранее приехал в село Гремячинск из Улан-Удэ на заработки и остановился у знакомого с его престарелым отцом. Утром в День Победы мужчина выпивал спиртные напитки, после чего вернулся в дом к ветерану. Последнего незадолго до этого пришли поздравить с праздником работники администрации, вручившие ветерану медаль и деньги.

«Увидев в руках старика купюры, злоумышленник попросил купить ему алкоголь, но получив отказ, напал на потерпевшего, вывернул руку, выхватил деньги в сумме 4000 рублей, забрал медаль и скрылся с места происшествия. После обращения ветерана в правоохранительные органы злоумышленник сразу был задержан», — отметили в СКР.

Часть денег, которые обвиняемый не успел потратить, были возвращены ветерану. Оставшуюся сумму возместили сотрудники следственного управления из собственных средств.

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