Томск, , 13:21 — REGNUM Житель Шегарского района Томской области арестован по обвинению в смертельном избиении своего отца, сообщили ИА REGNUM 30 июня в региональном следственном управлении СКР.

Уголовное дело в отношении мужчины из села Мельниково возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По предварительным данным, в июне пьяный 43-летний сельчанин, находясь дома, в ходе ссоры избил 74-летнего отца. Мужчина бил пенсионера руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время.

Задержанный дал признательные показания. Он заключён под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде задержан подозреваемый в убийстве двоих местных жителей.

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