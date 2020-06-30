Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в Ростовской области задержан сотрудник полиции. По некоторым данным, он крышевал проституток на трассе М-4 «Дон».

По информации, которую получил «Коммерсант» из собственных источников, правоохранитель получал от «жриц любви» 100 тыс. рублей в месяц. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИА REGNUM не располагает официальными комментариями по данному факту.