Иркутск, , 13:01 — REGNUM Новый коррупционный скандал в Иркутской области: в получении взятки признался главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда Приангарья. Как сообщает сегодня, 30 июня, СУ СК РФ по региону, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Иркутске задержан главный госинспектор труда за получение взятки Цитата из видео

Следователям удалось собрать доказательства о том, что в конце 2019 года чиновник получил от генерального директора ООО «Восход» взятку в размере 150 тысяч рублей. Мзда предназначалась за сокрытие выявленных на предприятии нарушений техники безопасности в связи с несчастным случаем. Речь идёт о чрезвычайном происшествии во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в Ленинском районе, где погибли двое рабочих.

Преступление было раскрыто при взаимодействии следователей СК России с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее генеральный директор ООО «Восход» был задержан следователями СКР за дачу взятки в размере 450 тысяч рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации г. Иркутск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье. 19 июня по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»), задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Днём ранее обвинение по коррупционный статье было предъявлено начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска. В процессе задержания чиновник пытался сбежать.

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