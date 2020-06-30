Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области спасатели помогли решить проблему с водоснабжением в ряде населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной поисково-спасательной службе 30 июня.

Разводящие водные сети не справились с увеличившейся нагрузкой, в связи с чем абоненты в трёх муниципальных образованиях остались без водоснабжения. Так, в период с 27 по 29 июня жителям сельского поселения Отрадовское в Азовском районе, посёлка Рассвет в Аксайском районе и города Гуково был организован подвоз питьевой воды.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону произошла крупная авария на водоводе. Многоквартирные дома были подключены к резервному источнику водоснабжения.

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