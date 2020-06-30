Казань, , 12:43 — REGNUM В Казани утром 30 июня на улице Декабристов возле остановки «Энергетический университет» загорелся пассажирский автобус. Видеозапись об инциденте размещена в соцсетях.

По записи видно, что автобус стоит у края проезжей части и из него валит густой дым.

По словам председателя ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергея Теплякова, водитель автобуса во время движения первым заметил дым из выхлопной трубы и остановил транспорт, людей вывели из автобуса, пострадавших нет, сообщает Бизнес-online. Рассматривается предварительная версия случившегося — попадание масла в камеру сгорания, что и послужило причиной появления белого густого дыма из выхлопной трубы. Автобус сняли с маршрута и доставили в гараж, проводятся технические работы, резюмировал Тепляков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в феврале 2018 года осудили водителя автобуса, по вине которого произошло ДТП и погибли 14 человек.

Читайте также: ДТП в Татарии с 14 погибшими: водителю автобуса вынесен приговор