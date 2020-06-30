Красноярск, , 12:26 — REGNUM На территории Красноярского края 30 июня действует 101 лесной пожар на общей площади 42,4 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском и Эвенкийском районах. Основная часть возгораний зафиксирована в труднодоступных районах. К тушению приступили бойцы лесного спецназа, доставленные туда с помощью авиации.

Локализовано десять пожаров, населённым пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве. Наращивается группировка сил и средств на севере края.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Красноярском крае потушили 13 лесных пожаров на площади 632,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах введены режимы ЧС в лесах. На всей территории края действует особый противопожарный режим.

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