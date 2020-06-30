Подольск, Московская область, , 12:20 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в поджоге палатки для голосования в Подольске, передает 30 июня телеканал РЕН ТВ.

Инцидент случился на улице Курской у дома 2А. Задержанным оказался безработный местный житель 1984 года рождения. В ночное время мужчина подъехал к палатке для голосования по поправкам к Конституции России, зашел внутрь и поджог навес.

Возгорание потушили прибывшие спасатели. Подозреваемый уже доставлен в отделении полиции. С места также изъята камера видеонаблюдения. По данному факту начата проверка.