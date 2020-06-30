Ижевск, , 11:55 — REGNUM Завьяловский районный суд Удмуртии признал экс-замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Бывший чиновник заплатит штраф в размере 2 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

На заседании суда экс-чиновник не присутствовал, дело было рассмотрено без его участия.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в аэропорту Ижевска вылетавшего в Москву Овсянникова заставили несколько раз пройти через рамку металлоискателя. Затем чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и стал активно возмущаться. В результате замминистра был задержан, в его отношении был составлен протокол с дальнейшим возбуждением административного дела. 8 апреля Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности. В дальнейшем Мантуров отметил, что Овсянников больше не будет участвовать в работе министерства. 23 апреля Овсянников был уволен с поста заместителя главы ведомства распоряжением премьер-министра. Рассмотрение дела в суде переносилось трижды — на 23 апреля, на 22 мая, а затем на 11 июня. В обоих случаях о переносе ходатайствовал сам Овсянников, в качестве обоснования указывая проживание в Москве и желание лично присутствовать на слушании.